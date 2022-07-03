Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

СК сообщил о пропаже двух человек после обстрела Белгорода

Следственный комитет России сообщил о пропаже двух человек в результате обстрела Белгорода

Фото: РИА Новости

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины есть пропавшие без вести. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что после ракетного удара по жилым районам Белгорода пропали двое человек, в том числе один ребенок.

Также в ведомстве рассказали, что в результате обстрела погибли три человека, пострадали четыре мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего. Кроме того, стало известно, что из-за обстрела были повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель четырех человек в результате обстрела. По его словам, среди погибших оказались трое украинцев и один россиянин.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это был преднамеренный удар Киева по Белгороду и Курску. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили Украине после обстрела Белгорода
В Госдуме рассказали об ответе на атаки российских городов
СК сообщил о пропаже двух человек после обстрела Белгорода
Стало известно о тяжелом состоянии Гогена Солнцева
На Украине рассказали о росте военных расходов после начала спецоперации
Германия озвучила свою позицию по переговорам России и Украины
Стало известно о словах Левандовски при встрече с Хави
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии
Роспотребнадзор оценил риски ввоза оспы обезьян в Россию
Туристка рассказала об обстановке в Хургаде после нападений акул на отдыхающих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.