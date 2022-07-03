СК сообщил о пропаже двух человек после обстрела Белгорода

Следственный комитет России сообщил о пропаже двух человек в результате обстрела Белгорода

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины есть пропавшие без вести. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что после ракетного удара по жилым районам Белгорода пропали двое человек, в том числе один ребенок.

Также в ведомстве рассказали, что в результате обстрела погибли три человека, пострадали четыре мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего. Кроме того, стало известно, что из-за обстрела были повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель четырех человек в результате обстрела. По его словам, среди погибших оказались трое украинцев и один россиянин.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это был преднамеренный удар Киева по Белгороду и Курску. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.