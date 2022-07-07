Россиянам назвали подешевевший в два раза продукт

Глава компании «Русский краб» Сапожников заявил о падении цен на продукт в два раза

С начала 2022 года цены на краба в России снизились почти в два раза — на 40-50 процентов. Об этом в комментарии ТАСС рассказал гендиректор группы «Русский краб» Александр Сапожников.

По его словам, такая ситуация наблюдается по всему миру. Например, в США продукт подешевел в три раза, и канадцы не знают, что с ним делать. Российский рынок полностью обеспечивают добытчики из Мурманской области, но экспортные доходы в ближайшее время могут сократиться из-за запрета США на импорт российского краба.

Сапожников считает, что при дополнительном снижении цен краб может быть востребован на российском рынке. В качестве примера он назвал стоимость в 20 долларов за килограмм (около 1,3 тысячи рублей по текущему курсу). Себестоимость добычи для компании составляет 16 долларов (около тысячи рублей).

Проблемой для крабодобытчиков могут стать жесткие требования по содержанию природного мышьяка в переработанном улове, действующие на российском рынке. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что путей решения проблем пока не видно. Если ЕС и США отказываются от товара, а поставки уже почти остановлены из-за логистики, то перейти на азиатские рынки не удастся — там покупателям нужен живой краб. Эксперты полагают, что рыбная отрасль России потеряет на санкциях до четырех миллиардов долларов в год.