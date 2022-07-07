Стюардесса круизного лайнера рассказала о двух секретных комнатах на борту

Бывшая стюардесса круизного лайнера рассказала, что от пассажиров скрывают морг и тюрьму

Бывшая американская стюардесса круизного лайнера рассказала о двух комнатах на борту судов, которые скрыты от глаз туристов. На ее ролик в TikTok, ставший вирусным, обратили внимание в Mirror.

Так, первой комнатой, о которой заговорила американка, оказался морг. Автор видео вспомнила, что однажды во время работы видела, как из этого помещения вывозили тело. Несмотря на то что оно было прикрыто тканью, эпизод запомнился ей надолго. Блогера поделилась с подписчиками, что после случившегося даже думала об увольнении.

Второй скрываемой от туристов комнатой оказалась так называемая тюремная комната — там проводят время «провинившиеся» пассажиры. Кроме того, девушка поделилась еще одним секретом, который сама считает странным: на круизном судне Carnival, где она работала, нет 13-й палубы из-за суеверий.

Пользователи сети в комментариях также удивились, почему в круизных путешествиях находится место для суеверных примет. Многие юзеры оставили комментарии, в которых сообщили, что навсегда отказываются от идеи отправиться в круиз.

Ранее в июне в сети появилось видео массовой драки пассажиров круизного лайнера, которые затеяли потасовку на танцполе. Отмечалось, что конфликт начался около двух часов ночи со столкновения двух туристов. Позже к ним подключились и другие отдыхающие — общее число участников составило 60 человек.