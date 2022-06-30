Пассажиры круизного лайнера затеяли массовую драку на танцполе и попали на видео

Массовая драка 60 человек на танцполе круизного лайнера попала на видео

На круизном лайнере компании Carnival Cruise Lines, пришвартованном в порту Манхэттена, США, произошла массовая драка, участие в которой приняли по меньшей мере 60 человек. Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует New York Post.

Отмечается, что конфликт начался около двух часов ночи на танцполе — потасовку затеяли два пассажира. Позже к ним подключились и другие отдыхающие. На кадрах видно, как несколько человек пытаются разнять дерущихся — люди падают на пол, сталкиваются друг с другом и продолжают присоединяться к сопротивлению.

По словам очевидцев, драка длилась около часа. За это время ее участники переместились с пятого этажа на первый. Службе безопасности лайнера пришлось предупредить об инциденте береговую охрану США. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее в июне появилось видео драки пьяного пассажира и сотрудников аэропорта. Отмечалось, что мужчина вышел из себя после отказа в посадке на рейс и набросился на работников авиагавани с кулаками.