Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажиры круизного лайнера затеяли массовую драку на танцполе и попали на видео

Массовая драка 60 человек на танцполе круизного лайнера попала на видео

На круизном лайнере компании Carnival Cruise Lines, пришвартованном в порту Манхэттена, США, произошла массовая драка, участие в которой приняли по меньшей мере 60 человек. Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует New York Post.

Отмечается, что конфликт начался около двух часов ночи на танцполе — потасовку затеяли два пассажира. Позже к ним подключились и другие отдыхающие. На кадрах видно, как несколько человек пытаются разнять дерущихся — люди падают на пол, сталкиваются друг с другом и продолжают присоединяться к сопротивлению.

По словам очевидцев, драка длилась около часа. За это время ее участники переместились с пятого этажа на первый. Службе безопасности лайнера пришлось предупредить об инциденте береговую охрану США. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее в июне появилось видео драки пьяного пассажира и сотрудников аэропорта. Отмечалось, что мужчина вышел из себя после отказа в посадке на рейс и набросился на работников авиагавани с кулаками.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный
Кремль заявил об отсутствии призывов к миру от НАТО и G7
Чехия заявила о готовности обучать украинских военных
В России рассказали о значении обмена пленными с Украиной
Врач предупредил о смертельной опасности судорог
Анна Нетребко избавится от роскошной квартиры в Австрии
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
Назван простой способ спрятать живот в образах с коротким топом
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
Россиянам стал доступен новый способ общения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.