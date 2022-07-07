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Россиян предупредили о нестандартном мошенничестве на YouTube

«Лаборатория Касперского» предупредила о размещающих комментарии на YouTube мошенниках

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении на видеохостинге YouTube нестандартной схемы мошенничества. О злоумышленниках пресс-служба IT-компании сообщила изданию «Код Дурова».

Отмечается, что аферисты оставляют под популярными видео комментарии, в которой рассказывают о некой криптобирже. Злоумышленники уверяют, что на ней есть баг, благодаря которому можно обменять криптовалюту по курсу, который в десять раз выгоднее обычного. Главная задача таких кибермошенников — заставить пользователя перейти на их YouTube-канал, на котором есть инструкция, как можно воспользоваться этим багом.

«На подобных каналах в основном опубликовано одно видео, что уже вызывает подозрения. Кроме того, оно явно фальшивое: правки, внесенные в ряды курсов валют, видны невооруженным взглядом, и комментарии к ним содержат чрезмерно восторженные отзывы», — рассказали в «Лаборатории Касперского». Также указано, что под видео аферистов обычно размещена ведущая на фальшивый обменник ссылка. Россиян предостерегли от его использования, так как в этом случае человек попросту лишится денег.

Ранее аналитики компании Group-IB предупредили, что мошенники начали обманывать владельцев криптовалют от имени Илона Маска и других крупных бизнесменов. Уточнялось, что основой для новой волны обмана стали фейковые стримы на YouTube, которые якобы проводят заметные в мировых масштабах предприниматели.

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Маргарита Щигарева
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