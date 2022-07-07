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Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»

Режиссеры «Очень странных дел» братья Даффер экранизируют аниме «Тетрадь смерти»

Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер экранизируют японское аниме «Тетрадь смерти». Об этом сообщает Deadline.

Над новым проектом будет работать студия Дафферов Upside Down Pictures. Адаптация манги «Тетрадь смерти» выйдет на стриминговой платформе Netflix в формате сериала. Дата релиза пока неизвестна.

Продюсеры отметили, что новая компания будет создавать истории, которые вдохновляли их в детстве. Сейчас они главным образом работают над пятым сезоном научно-фантастического сериала в жанре ужасов «Очень странные дела».

Первая экранизация знаменитой манги режиссера Адама Вингарда вышла на Netflix в 2017 году. Главные роли исполнили актеры Нат Вулф, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Лакит Стэнфилд.

Оригинальная история за авторством японского писателя Цугуми Обы рассказывает о мальчике по имени Лайт, который нашел загадочную черную тетрадь, приносящую смерть каждому, кто окажется вписанным на ее страницах.

Ранее стали известны подробности спин-оффа «Очень странных дел».

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Дениза Мацаева
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