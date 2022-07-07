Раскрыты подробности спин-оффа «Очень странных дел»

Спин-офф сериала «Очень странные дела» будет посвящен новым персонажам

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер в подкасте Happy Sad Confused раскрыли подробности спин-оффа. Об этом сообщает NME.

По их словам, будущий проект будет посвящен новой сюжетной линии и героям. «Мы читали слухи о том, что будет спин-офф про Одиннадцатую, Дастина, Стива или про испытуемого под другим номером. Нам это неинтересно, все это уже было. Мы потратили много часов про то, чтобы рассказать их истории. Спин-оффы на тысячу процентов будут другими», — сказал Росс Даффер.

Братья Даффер также отметили, что сюжет будущего проекта на данный момент не знают даже в Netflix. Они отметили, что созданием спин-оффа займутся другие авторы. «В конце концов наша идея — передать эстафету кому-то еще. Кому-то очень талантливому, кто действительно любит эту киновселенную», — подчеркнул Мэтт Даффер.

Режиссеры также отметили, что к тому времени, когда выйдет заключительный сезон «Очень странных дел», исполнится десять лет с тех пор, как они начали работать над созданием сериала. «Это десяток лет моей жизни — я был в восторге от каждой секунды этого времени, но мне его уже не вернуть. Я не уверен, что хочу провести еще десять лет во вселенной "Очень странных дел"», — отметил Мэтт Даффер.

Ранее аналитики предрекли четвертому сезону сериала «Очень странные дела» абсолютный рекорд по просмотрам за счет нестандартной стратегии релиза. Новый сезон сериала был разбит на две части, первая из которых была выпущена на стриминговой платформе Netflix 27 мая, вторая — 1 июля.