Аналитики предрекли «Очень странным делам» абсолютный рекорд по просмотрам

Новый сезон сериала «Очень странные дела» может побить абсолютный рекорд по просмотрам

Аналитики предрекли четвертому сезону сериала «Очень странные дела» абсолютный рекорд по просмотрам за счет нестандартной стратегии релиза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новый сезон сериала был разбит на две части, первая из которых была выпущена на стриминговой платформе Netflix 27 мая, вторая — 1 июля. В совокупности они собрали 1,15 миллиарда часов просмотра за 28 дней после выхода первых серий. Рекорд все еще сохраняется у корейского шоу «Игра в кальмара», которое насчитывает 1,65 миллиарда часов просмотра за первый месяц после релиза.

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла. Первый сезон шоу вышел на экраны в 2016 году.

Ранее были раскрыты подробности сюжета заключительного сезона «Очень странных дел». Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали, что серии нового сезона будут короче ранних эпизодов, а финал шоу будет состоять из нескольких концовок.

Здесь и сейчас



