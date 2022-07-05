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Раскрыты подробности сюжета заключительного сезона «Очень странных дел»

Deadline: братья Даффер укоротят серии пятого сезона «Очень странных дел»

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер раскрыли в подкасте Happy Sad Confused подробности сюжета заключительного, пятого сезона шоу. Их слова передает Deadline.

По задумке авторов проекта, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче, в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа. «Ничего из этого, очевидно, не будет [в пятом сезоне]. Персонажи уже будут действовать, у них уже будет цель», — заявил Мэтт Даффер.

Однако финальная серия, как утверждают шоураннеры проекта, будет длинной. «Готовьтесь к тому, что финал сериала будет таким же длинным, как художественный фильм. Скорее всего, мы сделаем то же, что и здесь [в четвертом сезоне], то есть просто выпустим 2,5-часовой эпизод», — рассказал продюсер сериала.

Братья Даффер также отметили, что финал будет состоять сразу из нескольких концовок, как в фильме «Властелин колец: Возвращение короля». Ожидается около восьми вариантов развязки.

Ранее создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу.

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Дениза Мацаева
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