В Дербенте благоустроят северный пляж

Мэр Дербента Пирмагомедов: на благоустройство северного пляжа выделено 15 миллионов рублей

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дербент победил в конкурсе проектов местных инициатив муниципальных образований Дагестана с проектом "Благоустройство северного пляжа у косы"», — рассказал глава города.

Отмечается, что на пляже будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка. На реализацию проекта выделены 15 миллионов рублей — десять миллионов получено от Минтуризма региона, еще пять — из муниципального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Дагестане более 80 парапланеристов принимают участие в турнире на Кубок России. Соревнования по спорту сверхлегкой авиации проводятся в дисциплине «параплан — парящий полет». Пилотам предстоит преодолеть около 100 километров за один летный день.