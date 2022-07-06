В Дагестане открыли соревнования парапланеристов

В Дагестане проходит Кубок России по параплану

В Дагестане более 80 парапланеристов принимают участие в турнире на Кубок России. Об этом сообщает ТАСС.

«Кубок России проходит с 3 по 10 июля. Сейчас у нас 19 команд, представители со всей России. Здесь собрались пилоты от Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Кавказа. Всего в соревновании 83 участника. Здесь вся элита российского парапланеризма, так что борьба будет очень интересной», — рассказал вице-чемпион мира, старший тренер сборной команды России по парапланерному спорту Глеб Сухоцкий.

Он сообщил, что соревнования по спорту сверхлегкой авиации проводятся в дисциплине «параплан — парящий полет». Пилотам предстоит преодолеть около 100 километров за один летный день.

Организатор Кубка Абдула Алимов рассказал, что для проведения соревнований рассматривают несколько территорий в Буйнакском, Сергокалинском и Каякентском районах региона, метеорологические условия которых являются наиболее подходящими.

«У нас в Крыму очень развит парапланеризм, но из-за того, что воздух по соображениям безопасности закрыт в Крыму и других регионах, очень хорошо, что можно приехать в Дагестан, здесь очень интересные летные места и бесподобно красивые полеты», — заключил Сухоцкий.