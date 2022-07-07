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Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах

Президент России Путин заявил о возвращении многих IT-специалистов, уехавших из страны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах и заметил, что «там хорошо, а дома лучше». Об этом в четверг, 7 июля, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент в Россию вернулись уже многие специалисты. Также он отметил, что в их отъезде не было ничего удивительного.

«Одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове или в Ханты-Мансийске. А другое дело, сейчас не буду называть, — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» — сказал президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отказался поверить в возможность отъезда из России всех IT-специалистов. Он также обратился к ним и заявил, что страна создала для них все возможности для работы.

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Никита Абрамов
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