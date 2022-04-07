Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин отказался верить в отъезд всех айтишников из России

Премьер Мишустин не особо верит, что все российские IT-специалисты уедут из страны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин отказался поверить в возможность отъезда из России всех IT-специалистов. Его слова приводит РИА Новости.

Мишустин заявил, что «не особо верит, что все уедут». Он также обратился к российским айтишникам, утверждая, что страна создала для них все возможности для работы.

«Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо, и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — добавил премьер.

Он также высказал мнение, что России под силу создать свою IT-экосистему.

7 апреля, выступая в Госдуме, Мишустин заявил, что правительство РФ осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений, а также обвинил недружественные страны в «пиратстве и ограблении» России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю
Мурашко оценил возможность новой волны коронавируса в России
Войска ЛНР взяли плацдарм для атаки на Лисичанск
Лукашенко объяснил выбор Стамбула местом для переговоров Москвы и Киева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.