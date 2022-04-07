Мишустин отказался верить в отъезд всех айтишников из России

Премьер Мишустин не особо верит, что все российские IT-специалисты уедут из страны

Премьер-министр Михаил Мишустин отказался поверить в возможность отъезда из России всех IT-специалистов. Его слова приводит РИА Новости.

Мишустин заявил, что «не особо верит, что все уедут». Он также обратился к российским айтишникам, утверждая, что страна создала для них все возможности для работы.

«Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо, и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — добавил премьер.

Он также высказал мнение, что России под силу создать свою IT-экосистему.

7 апреля, выступая в Госдуме, Мишустин заявил, что правительство РФ осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений, а также обвинил недружественные страны в «пиратстве и ограблении» России.