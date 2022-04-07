Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»

Мишустин заявил, что недружественные страны занимаются типичным пиратством

«Недружественные страны» занимаются «типичным пиратством» и «ограбили» Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

«Первой приняла удар финансовая система. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике — если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну», — сказал Мишустин, представляя отчет правительства в Госдуме.

Он назвал финансовую систему «кровеносной артерией всей экономики». Правительству, утверждает глава кабмина, удалось «в постоянном контакте с президентом» и вместе с центральным банком «не допустить ее коллапса» и «сохранить доверие граждан к ней».

Мишустин также заявил, что подобного масштаба ограничения «не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны"».

Санкции, введенные Европейским союзом, США и другими государствами, последовали после начала объявленной президентом России Владимиром Путиным военной операции, целью которой он называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины.