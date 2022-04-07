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Мишустин заявил о серьезности санкций

Премьер-министр Мишустин заявил, что у правительства нет «шапкозакидательных настроений»

Фото: пресс-служба правительства РФ

Правительство России осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

При этом он уверен, что сплотившись, кабмин сможет преодолеть сложности, с которыми столкнулась Россия. Мишустин добавил, что сейчас всем секторам экономики России придется перестраиваться, искать новых поставщиков и рынки сбыта.

«Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться», — добавил премьер-министр.

Ранее премьер-министр назвал санкционное давление против России экономической войной. По его словам, сейчас перед правительством и парламентом страны стоят исторические вызовы, которые можно преодолеть только скоординированной работой всех органов власти.

В среду. 6 апреля, США ввели блокирующие санкции против Мишустина. Это означает, что премьер-министр будет лишен доступа к финансовой системе страны, а все его активы на ее территории, если они имеются, будут заморожены.

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Роман Кирьянов
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