Мишустин заявил о серьезности санкций
Правительство России осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
При этом он уверен, что сплотившись, кабмин сможет преодолеть сложности, с которыми столкнулась Россия. Мишустин добавил, что сейчас всем секторам экономики России придется перестраиваться, искать новых поставщиков и рынки сбыта.
«Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться», — добавил премьер-министр.
Ранее премьер-министр назвал санкционное давление против России экономической войной. По его словам, сейчас перед правительством и парламентом страны стоят исторические вызовы, которые можно преодолеть только скоординированной работой всех органов власти.
В среду. 6 апреля, США ввели блокирующие санкции против Мишустина. Это означает, что премьер-министр будет лишен доступа к финансовой системе страны, а все его активы на ее территории, если они имеются, будут заморожены.