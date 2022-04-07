Мишустин заявил об экономической войне против России

Премьер-министр Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной западными странами экономической войне против России. Такое определение он дал введенным в отношении страны за действия на Украине санкциям, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

«Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — отметил Мишустин.

По его мнению, перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы: «Мы вместе с парламентом быстро вырабатывали и принимали решения и меры для поддержки людей и экономики в целом. Несмотря на пандемию, не только накопили запас прочности, но и решали задачи, поставленные главой государства».

Также он отметил важность импортозамещения для российской экономики. Необходимость расширения выпуска отечественной продукции, по словам главы правительства, в последние годы показали пандемия COVID-19 и антироссийские санкции.

Ранее 7 апреля стало известно о намерении Евросоюза ввести запрет на импорт российского угля, начиная с августа нынешнего года. Такую меру согласовали все члены ЕС.

