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Российский телеведущий объяснил феномен популярности шоу «Необъяснимо, но факт»

Дружко объяснил популярность «Необъяснимо, но факт» фразой «любим то, чего не понимаем»

Кадр: Druzhko Show / YouTube

Российский телеведущий и актер Сергей Дружко объяснил феномен популярности шоу «Необъяснимо, но факт» фразой «любим то, чего не понимаем». Его слова передает StarHit.

Телеведущий отметил, что, несмотря на тысячелетнюю историю развития человечества, в людях по-прежнему присутствуют отголоски первобытного сознания. «Все, что человеческий разум не может объяснить, он наделяет сверхъестественными свойствами. Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам. Вы можете верить в НЛО или не верить. А можете просто знать о том, что пришельцы существуют, и как-то жить с этим дальше», — высказался он.

Ранее Дружко назвал причину, по которой культовая программа «Необъяснимо, но факт» прекратила существование. По его словам, проект был закрыт из-за финансовых проблем. Также ведущий заявил, что создатели шоу были первыми, кто в 2000-е годы затронул на телевидении тему сверхъестественных явлений.

«Необъяснимо, но факт» — передача канала ТНТ, выходившая в эфир с 2005 по 2008 год. Ведущий шоу Дружко получал от зрителей сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем проводил по их материалам свои расследования.

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Олег Давыдов
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