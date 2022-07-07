В центре Москвы в аварии погибли два человека

На Большом Каменном мосту в Москве в ДТП погибли два человека, еще один пострадал

В центре Москвы на Большом Каменном мосту столкнулись два легковых автомобиля, в результате два человека погибли. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным департамента, ДТП произошло в районе четырех утра. Водитель автомобиля Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В аварии погибли водитель и пассажир Datsun.

Как сообщили в Дептрансе, пострадал водитель Toyota — его доставили в больницу с различными травмами. Предварительно установлено, что россиянин за рулем Datsun был пьян.

Ранее в Москве на Зубовском бульваре Mercedes на полной скорости влетел в жилое здание, после чего загорелся. Погибли два человека, пострадали еще шесть — предварительно, группа молодых людей в Mercedes возвращалась с застолья.