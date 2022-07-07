Вегетарианка согласилась съесть мясо за деньги и назвала цену

The Sun: в Австралии девушка зарабатывает тысячи долларов на поедании пищи перед камерой

Жительница Перта, Австралия, Рози Цеппелин начала есть перед камерой и зарабатывает до 1,4 тысячи австралийских долларов (60,4 тысячи рублей) на каждом видео. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала, что самая популярная просьба среди ее клиентов — поедание пищи в помаде. Особенно мужчинам нравится, когда помада размазывается вокруг рта. На втором месте пожелание, чтобы Цеппелин во время еды говорила в камеру так, будто зритель находится в той же комнате, и они ведут беседу. Помимо этого, клиенты любят, когда кусочки пищи выпадают у нее изо рта.

Поскольку Цеппелин вегетарианка, она отказывается есть мясо на камеру, хотя ее много раз об этом просили и даже сулили деньги. Ее поклонники уже предложили ей 3,5 тысячи австралийских долларов (151 тысяча рублей), если она съест что-то мясное. В итоге девушка сдалась и назвала цену. По ее словам, она согласится съесть мясо только за 10 тысяч австралийских долларов (432 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что страдающая ожирением домохозяйка из Великобритании смирилась с избыточным весом и стала зарабатывать тысячи фунтов стерлингов в месяц благодаря поеданию фастфуда перед камерой. За один присест она съедает по три тысячи килокалорий и толстеет еще сильнее.