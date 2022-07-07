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Российского «Слона» на замену Ан-124 «Руслан» усовершенствовали

ЦАГИ: проект российского самолета «Слон» усовершенствовали

Фото: Пресс-служба ЦАГИ

Проект российского тяжелого транспортного самолета «Слон», разрабатываемого на замену Ан-124 «Руслан», усовершенствовали. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Отмечается, что по результатам испытаний компоновку «Слона» модифицировали. «Новыми элементами в ней стали фюзеляж увеличенного сечения с целью перевозки крупногабаритных грузов, уменьшенный обтекатель стыка крыла с фюзеляжем, пилоны улучшенной профилировки с мотогондолами, соответствующими двигателю типа ПД-35 (ранее использовались тематические гондолы упрощенной формы), и несколько вариантов законцовок крыла», — говорится в сообщении.

Затем специалисты ЦАГИ спроектировали и изготовили новые элементы для аэродинамической модели самолета. «Практически все детали имели сложные поверхности, каждая из них обрабатывалась на станках с числовым программным управлением. Максимальная длина усовершенствованной модели самолета составляет около 2 метров, размах крыла — 1,8 метра», — отмечается в пресс-релизе.

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Согласно ЦАГИ, ранее в рамках проекта «Слон» «прошло два цикла исследований, направленных на изучение аэродинамики летательного аппарата на разных скоростях полета, с проведением визуализации обтекания модели для выявления зон возможной оптимизации», а «до конца текущего года модель летательного аппарата с новыми элементами исследуют в аэродинамической трубе переменной плотности Т-106».

В ноябре 2019 года ЦАГИ показал аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», который должен прийти на смену советско-украинскому Ан-124 «Руслан».

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Иван Потапов
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