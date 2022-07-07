В США призвали объявить Байдену импичмент

Fox News призвал объявить президенту США Байдену импичмент за продажу нефти Китаю

Политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что действия президента США Джо Байдена в сфере энергоресурсов заслуживают его импичмента. С таким мнением он выступил в эфире телеканала Fox News.

Карлсон раскритиковал Байдена за продажу нефти из запасов США Китаю и напомнил, что администрация американского лидера обещала использовать стратегический резерв для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и снижения цен при дефиците. Однако стоимость топлива осталась по-прежнему высокой.

Причиной высокой цены нефти обозреватель назвал продажу ее части Китаю, Нидерландам и Италии. В начале июля агентство Reuters передавало, что США в июне направили более пяти миллионов баррелей топлива в Европу и Азию.

«Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, и они должны объявить его ему [Байдену]», — заключил журналист.