Публицист AT Бродоу назвал коррупционные схемы семьи Байдена причиной для его отставки

Публицист Эд Бродоу заявил, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе. В своей статье для American Thinker (AT) он назвал пять причин отправить американского лидера в отставку.

По словам журналиста, первым основанием для импичмента являются коррупционные схемы семьи Байдена. Когда политик занимал пост вице-президента, его сын Хантер Байден продавал иностранным структурам «доступ» к отцу, пишет он. Бродоу отметил, что эти сделки повлияли на внешнюю политику Соединенных Штатов.

Второй причиной для отставки Байдена публицист назвал нарушение миграционного законодательства. Он отметил, что речь идет об открытии южной границы для мигрантов из стран третьего мира. Публицист заявил, что политик также скрывает, куда направляются прибывающие иностранцы. Журналист считает, что их распределяют по территории всей страны организованными рейсами через военную базу в Техасе.

Бродоу заявил, что последствия такой политики американского лидера разорвут США на части. По его словам, действия Байдена подпадают под понятие госизмены, поскольку политик фактически примкнул к «врагам» страны.

Еще одной причиной считаются попытки разрушить экономику через развязывание войны в энергетическом секторе, написал журналист. Он отметил, что глава Белого дома разрушил разумную политику бывшего президента в этой сфере, чем разогнал цены на топливо и продукты и фактически подвел страну к рецессии.

Четвертой причиной отставки автор назвал использование правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами. По словам Бродоу, американский лидер называет местные радикальные движения второй после терроризма угрозой для Соединенных Штатов. При этом Байден начал настоящую охоту на политиков от Республиканской партии, заявил публицист.

Последней причиной является создание «инквизиции против белых американцев». По словам журналиста, политик поддерживал крайне спорную расовую теорию, которая утверждает, что в Соединенных Штатах белым людям удается реализовать свои цели за счет притеснения темнокожих. Бродоу считает, что Байден намерен превратить белое население страны в людей второго сорта. Он заявил, что это нарушает принцип всеобщего равенства перед законом.

В мае сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Утверждается, что это самый низкий уровень одобрения за все время пребывания Байдена на посту.

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