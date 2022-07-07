В Евросоюзе усомнились в эффективности G20 из-за участия России

В ЕК заявили о потере доверия к G20 в случае участия России в работе организации

В случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, сообщает ТАСС.

«Для ЕС G20 остается ключевым форумом для обсуждения существующих глобальных вопросов. Мы должны обеспечить работу многосторонних механизмов в кризисные времена. Мы отвергаем попытки России использовать G20 для пропаганды. Глава дипломатии ЕС посетит этот форум. ЕС намерен содействовать успеху министерского форума G20, но не допустит использование G20 в пропагандистских целях», — отметила она.

По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет решение о формате участия в саммите G20 позже — по мере приближения к самому мероприятию.