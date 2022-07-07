Кремль высказался о формате участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что Путин примет решение о формате участия в саммите G20 позже

Президент России Владимир Путин примет решение о формате участия в саммите G20 позже — по мере приближения к самому мероприятию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 7 июля, приводит ТАСС.

«Мне нечего добавить к тому, что я неоднократно говорил по этому вопросу. Работает сегодня Лавров (глава МИД России Сергей Лавров — прим. «Ленты.ру») в Индонезии, очень важные встречи. Россия продолжает, как страна, участвовать в работе "двадцатки"», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

6 июля Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки». Формат пока неизвестен, но ранее итальянский премьер-министр Италии Марио Драги со ссылкой на слова индонезийского лидера сообщал, что личное присутствие президента России исключено.

Планируется, что саммит G-20 в 2022-м году пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Это семнадцатая встреча глав государств «Большой двадцатки».