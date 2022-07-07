Стало известно о блокировке Еврокомиссией кредита Украине

Bloomberg: Еврокомиссия блокирует кредит Украине на 1,5 миллиарда евро

Бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) блокируют выделение Киеву нового кредита в размере 1,5 миллиарда евро по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Украина не сможет вернуть деньги, пишет Bloomberg.

Агентство объяснило, что ЕК выступает гарантом для займов за пределами Евросоюза (ЕС). Обычно провизия по кредиту (сумма предполагаемых убытков, которая, вероятно, не будет получена — прим. «Ленты.ру») устанавливается в размере 9 процентов от общего финансирования. В данном случае ведомство настаивает на том, чтобы повысить провизию до 70 процентов.

При этом часть рисков по невозвращению кредитов эксперты предлагают передать отдельным странам ЕС и самому Европейскому инвестиционному банку.

Ранее стало известно, что ФРГ выделит Украине кредит в 150 миллионов евро на выплату пособий, пенсий и зарплат. Государственный банк развития KfW от имени федерального правительства подписал кредитное соглашение с министерством финансов Украины.