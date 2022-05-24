Германия выделит Украине кредит на выплату пенсий и зарплат

ФРГ выделит Украине кредит в 150 миллионов евро на выплату пособий, пенсий и зарплат

Германия выделит Украине кредит в размере 150 миллионов евро для выплаты пособий, зарплат и пенсий. Об этом сообщает Finanzen.

Государственный банк развития KfW от имени федерального правительства подписал кредитное соглашение с Министерством финансов Украины. «Программа экстренной экономической помощи Украине» предназначена для обеспечения украинского правительства ликвидностью для оплаты государственных социальных выплат, пенсий и заработной платы школьному и больничному персоналу, а также для заказа лекарств.

«Мы помогаем предотвратить резкое ухудшение ситуации со снабжением значительной части населения и можем хотя бы частично смягчить социально-экономические последствия», — объяснила член правления KfW Кристиане Лайбах.

Ранее стало известно, что Украина в будущем не сможет обслуживать государственный долг, который увеличивается из-за финансовой помощи западных стран. Киев получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи. Это позволяет Украине смягчить немедленные риски ликвидности, однако в перспективе это приведет к значительному росту государственного долга.