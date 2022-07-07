В Госдуме допустили создание криптобиржи в рамках Мосбиржи

Глава комитета ГД по финрынку Аксаков допустил создание криптобиржи в рамках Мосбиржи

Российская криптовалютная биржа может быть учреждена в рамках работы «Московской биржи», пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это (будет — прим. «Ленты.ру») подразделение «Московской биржи». И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ — она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой», — допустил Аксаков.

Глава думского комитета также предположил, что цифровая валюта окажется «в центре внимания» в осеннюю сессию, будут представлены законопроекты по регулированию их оборота. Ранее Аксаков отмечал, что из-за введения ограничений в отношении россиян иностранными криптобиржами повестка по их приземлению стала неактуальной, однако законопроекты, которые регулируют создание российских криптобирж, не были внесены правительством в весеннюю сессию Госдумы.

В конце февраля Минфин направил в правительство проект федерального закона «О цифровой валюте», в апреле документ доработали. Согласно концепции документа, легализация криптовалют будет увязана с банковской системой. Министерство предлагает легализовать работу российских криптобирж, p2p-площадок, но вывод средств со всех площадок сделать возможным только через российские банки с универсальной лицензией.