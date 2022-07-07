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Россиянка перешла по подставной ссылке на сайт IKEA и лишилась 746 тысяч рублей

ТАСС: москвичка лишилась 746 665 рублей, перейдя по ссылке на подставную распродажу IKEA

Фото: Shutterstock

Жительница Москвы лишилась сотен тысяч рублей, перейдя по ссылке на подставную распродажу IKEA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

В Telegram-канале магазина неизвестный предложил 64-летней женщине продукцию бренда со скидкой в 15 процентов. Для этого он убедил ее перейти по указанной им ссылке на сторонний сайт, где россиянка ввела данные банковской карты и оплатила выбранные товары на сумму 746 665 рублей.

Сообщается, что после списания средств мужчина перестал выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию и написала заявление по факту мошенничества. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

В июне стало известно о случаях мошенничества с товарами ушедшего с российского рынка шведского бренда IKEA. В Москве были возбуждены три уголовных дела после того, как россияне переводили деньги таким продавцам, а те пропадали. С одной из потерпевших связался неизвестный и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. После совершения банковского перевода мужчина перестал выходить на связь.

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Полина Гераскина
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