Россиянка перешла по подставной ссылке на сайт IKEA и лишилась 746 тысяч рублей
Жительница Москвы лишилась сотен тысяч рублей, перейдя по ссылке на подставную распродажу IKEA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
В Telegram-канале магазина неизвестный предложил 64-летней женщине продукцию бренда со скидкой в 15 процентов. Для этого он убедил ее перейти по указанной им ссылке на сторонний сайт, где россиянка ввела данные банковской карты и оплатила выбранные товары на сумму 746 665 рублей.
Сообщается, что после списания средств мужчина перестал выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию и написала заявление по факту мошенничества. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.
В июне стало известно о случаях мошенничества с товарами ушедшего с российского рынка шведского бренда IKEA. В Москве были возбуждены три уголовных дела после того, как россияне переводили деньги таким продавцам, а те пропадали. С одной из потерпевших связался неизвестный и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. После совершения банковского перевода мужчина перестал выходить на связь.