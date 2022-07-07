Россиянка перешла по подставной ссылке на сайт IKEA и лишилась 746 тысяч рублей

ТАСС: москвичка лишилась 746 665 рублей, перейдя по ссылке на подставную распродажу IKEA

Жительница Москвы лишилась сотен тысяч рублей, перейдя по ссылке на подставную распродажу IKEA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

В Telegram-канале магазина неизвестный предложил 64-летней женщине продукцию бренда со скидкой в 15 процентов. Для этого он убедил ее перейти по указанной им ссылке на сторонний сайт, где россиянка ввела данные банковской карты и оплатила выбранные товары на сумму 746 665 рублей.

Сообщается, что после списания средств мужчина перестал выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию и написала заявление по факту мошенничества. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

В июне стало известно о случаях мошенничества с товарами ушедшего с российского рынка шведского бренда IKEA. В Москве были возбуждены три уголовных дела после того, как россияне переводили деньги таким продавцам, а те пропадали. С одной из потерпевших связался неизвестный и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. После совершения банковского перевода мужчина перестал выходить на связь.