Мужчина взорвал себе мозг на глазах у друга

Fort Worth Star-Telegraph: запущенный фейерверк пробил череп жителю Техаса

Житель американского города Сан-Антонио, штат Техас, зажег фейерверк у себя на голове и умер на глазах у друга. Об этом сообщает издание Fort Worth Star-Telegraph.

43-летний Пабло Руиз пытался запустить фейерверк со своей макушки, но неправильно выбрал направление. Он взорвал трубку с фейерверком не сверху, а снизу. В результате она пробила ему череп.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего с тяжелой травмой головы, из раны выступал мозг. Вскоре мужчина скончался.

Друг Руиза, который стал очевидцем произошедшего, рассказал, что перед запуском салюта тот употреблял алкоголь.

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