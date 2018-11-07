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Огромный пес испугался фейерверков и умер

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В Великобритании московская сторожевая собака из приюта умерла от испуга из-за громких фейерверков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, в ночь на 5 ноября, когда празднуется Ночь Гая Фокса, известная также как ночь Ночь фейерверков. Сотрудники приюта знали, что собаки плохо реагируют на фейерверки, поэтому держали их взаперти в разгар праздника. Когда все утихло, псов выпустили на улицу.

Однако после небольшой паузы празднование продолжилось, петарды и ракеты снова начали взрываться возле приюта, и собаки были сильно напуганы. Большинству из них удалось вернуться в здание, но 80-килограммовая московская сторожевая по кличке Уинстон (Winston) не сумела добежать. Пес пытался забиться под настил, но там было слишком мало места для него. Уинстон сильно нервничал, из-за чего у него случился сердечный приступ. На утро сотрудники приюта обнаружили его труп.

Уинстону было около восьми лет. Сотрудники приюта привезли его из Болгарии, животное забрали у избивавших его хозяев. Ему диагностировали болезнь сердца и каждый день давали лекарства.

Владелица приюта Эмма Биллингтон (Emma Billington) отметила, что Уинстон ненавидел громкие звуки. Она не понимает, кто и где мог устроить фейерверк так близко, так как приют расположен «немного в глуши». «Мы должны объяснить людям, как опасны фейерверки для собак. В наше время в салюте нет никакой нужды. Они просто убили Уинстона. Всю свою жизнь этот верный пес страдал от рук людей», — посетовала Биллингтон.

В приюте Биллингтон собаки гуляют свободно, у них нет вольеров и клеток. Волонтеры спасают и доставляют туда собак со всего мира, чаще всего из самой Великобритании, с Кипра и из Румынии и Болгарии.

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