Global Times заявило о нежелании «Большой двадцатки» подчиняться Западу во главе с США

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю заявил, что «Большая двадцатка» не является объединением стран, готовых следовать стратегии Запада во главе с США. Об этом он написал в материале для Global Times.

Сю заявил о нежелании «Большой двадцатки» подчиняться Западу во главе с США и отметил, что организация не является «эксклюзивным клубом».

«G20 — это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа, принадлежащая США. В "Двадцатку" входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

В материале отмечается, что США следует оставить фантазии о том, что им удастся превратить встречу глав МИД G20 в антироссийскую и антикитайскую площадку, как это было сделано с G7.

«Развивающиеся страны, входящие в "Большую двадцатку", заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты», — заключили авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи.

Научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лю Сян добавил, что планы Западных стран уничтожить Россию с помощью экономических санкций вредят им самим.

Ранее в Евросоюзе усомнились в эффективности G20 из-за участия России. С таким мнением выступила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.