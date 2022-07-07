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Курс фунта вырос из-за новостей об отставке Джонсона

Курс фунта к доллару резко вырос на 0,55% на фоне новостей об отставке Джонсона

Фото: Shutterstock

Национальная валюта Великобритании резко укрепилась из-за новостей об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона — 7 июля курс фунта стерлингов к доллару на максимуме вырос до отметки в 1,1996 доллара, свидетельствуют данные торгов.

После первых публикаций об отставке Джонсона курс фунта резко пошел вверх, показав рост в пределах до 0,55 процента. Был зафиксирован похожий рост по отношению к евро — до 1,175 евро (плюс 0,38 процента).

До этого курс фунта к доллару два дня снижался. За один год фунт потерял в стоимости 13,63 процента.

Об отставке главы Британии 7 июля сообщил сразу ряд СМИ. По данным телеканала Sky News, на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

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Платон Щукин
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