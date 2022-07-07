Суд признал геноцидом убийство жителей Крыма в годы Великой Отечественной войны

ВС Крыма признал геноцидом убийство 134 тысяч человек в годы Великой Отечественной войны

Верховный суд Республики Крым признал геноцидом массовые убийства местных жителей и военнопленных, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Решение было принято по заявлению прокурора региона. В период оккупации полуострова карательные подразделения с 1941 по 1944 год расстреляли, сожгли, задушили в газовых камерах 87 тысяч граждан и 47 тысяч военнопленных. Еще 85 тысяч крымчан оккупанты насильно угнали в Германию на каторжные работы, где многие погибли от рабского труда и голода.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил изучить архивные документы, связанные с обнаружением мест массового захоронения людей, с целью установления причастных к геноциду, так как не все исполнители преступлений установлены и осуждены.