В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита неизвестного происхождения

Первый летальный исход от гепатита неизвестного происхождения среди детей зафиксировали в Греции. Об этом сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения (EODY).

13-месячный пациент был госпитализирован с симптомами продолжительной лихорадки и общей вялостью. Медики диагностировали у ребенка печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия врачей, спасти младенца не удалось.

По данным организации, в Греции зарегистрированы 11 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты в настоящее время находятся в стабильном состоянии без осложнений.

Ранее Еврокомиссия заявила, что острый гепатит неизвестного происхождения зафиксирован в 12 европейских странах. До этого исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон признали гепатит главной угрозой человечеству — он стал основной причиной смертей и инвалидности людей по всему земному шару. Ученые подчеркнули, что заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ.