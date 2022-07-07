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В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита

В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита неизвестного происхождения

Фото: Hu Chen / Unsplash

Первый летальный исход от гепатита неизвестного происхождения среди детей зафиксировали в Греции. Об этом сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения (EODY).

13-месячный пациент был госпитализирован с симптомами продолжительной лихорадки и общей вялостью. Медики диагностировали у ребенка печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия врачей, спасти младенца не удалось.

По данным организации, в Греции зарегистрированы 11 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты в настоящее время находятся в стабильном состоянии без осложнений.

Ранее Еврокомиссия заявила, что острый гепатит неизвестного происхождения зафиксирован в 12 европейских странах. До этого исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон признали гепатит главной угрозой человечеству — он стал основной причиной смертей и инвалидности людей по всему земному шару. Ученые подчеркнули, что заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ.

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Марина Совина
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