Певица Глюкоза рассказала, что поддерживает себя в форме благодаря спорту, сну и питанию

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет своей красоты. Размышлениями на данную тему она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в слитном купальнике золотистого цвета. Она дополнила свой образ браслетами-пружинами в виде змей и тремя кольцами на пальцах. Кроме того, артистка нанесла на губы красную помаду, а волосы распустила.

В описании под снимками Глюкоза рассказала правду о своей внешности. По ее словам, ей удается держать себя в форме благодаря спорту, сну и питанию. При этом исполнительница призналась, что раз в месяц она позволяет себе отойти от режима. «Если я гуляю, то не думаю ни о чем! <...> Но, конечно же, стараюсь, чтобы такие дни "сегодня можно все" были не чаще, чем раз в месяц. Тогда и тело, и фигура, и душа, и мой внутренний чертенок довольны», — рассказала она и отметила, что не создает себе никаких ограничений.

В июне Глюкозу раскритиковали за видео в откровенном наряде. В размещенном ролике певица станцевала под собственный трек «Пати Экзотика». Поп-исполнительница позировала перед камерой в полупрозрачном черном комбинезоне с круглыми разрезами на груди и животе, украшенном сияющими стразами. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу образа Глюкозы. Так, некоторые юзеры посчитали наряд звезды слишком вульгарным, а другие — отметили, что ей не надо стесняться своего тела.

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