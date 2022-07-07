Обнаружены грунтовые воды возрастом 1,2 миллиарда лет

Nature Communications: на глубине трех километров обнаружили воды возрастом 1,2 млрд лет

Международная группа ученых обнаружила подземные воды возрастом 1,2 миллиарда лет в шахте по добыче золота и урана на руднике Моав Хотсонг в Южной Африке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Древние грунтовые воды, обогащенные самыми высокими концентрациями радиогенных продуктов из наблюдавшихся до сих пор, были обнаружены на глубине 2,9 километра. Они образовались в докембрий, в эру, когда на Земле вся жизнь была представлена бактериями, археями и первыми эукариотическими формами жизни. Исследователи выявили избыток изотопа инертного газа криптона-86, а также другие радиогенные газы: гелий, неон, аргон и ксенон.

Радиоактивный уран, содержащийся в окружающей породе, провоцировал радиолиз — расщепление воды, в результате которого синтезировался водород, представляющий источник энергии для местных микробных сообществ, не имеющих доступ к солнечному свету. Сами грунтовые воды почти не смешиваются с другими водами из-за низкой пористости пород, что объясняет их древний возраст, однако от 75 до 82 процентов гелия и неона, произведенных в результате радиогенных реакций, могли просочиться через вышележащие горные породы.

По словам авторов работы, древние подземные воды, сохранившиеся в глубинах континентальной коры в течение миллиардов лет, могут быть более распространены, чем предполагалось ранее. Выводы имеют значение за пределами Земли, где на каменистых планетах, таких как Марс, подземные воды могут существовать в течение длительного времени, несмотря на условия на поверхности, которые больше не обеспечивают обитаемую зону для жизни.

Синдром отмены: Россия



