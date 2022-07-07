Парикмахер раскрыл правильный способ применения лака для волос

Парикмахер Мэтт из Нью-Йорка советует наносить лак для волос сначала на ладонь

Парикмахер и стилист Мэтт (фамилия неизвестна) из Нью-Йорка, США, раскрыл правильный способ применения лака для волос. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, данное средство не следует распылять непосредственно на голову вопреки распространенной практике. Так, чтобы избежать пушения и зафиксировать форму прядей, сохранив при этом их объем, сначала аэрозоль лучше нанести на ладонь. После этого необходимо аккуратно провести рукой по волосам, отметил автор видео.

Другие пользователи соцсети оценили лайфхак стилиста, указав, что он не впервые делится удачными советами. «Ты спасаешь меня, когда я не знаю, что делать со своей прической», «Каждый раз узнаю от тебя столько нового всего за несколько секунд», «Просто хочу сказать, что люблю тебя!» — прокомментировали они.

В июне российская стилистка Юлия Гончарова назвала способы сделать волосы более густыми. В первую очередь следует использовать скрабы или шампуни для глубокого очищения кожи головы один-два раза в месяц. Кроме того, необходимо распределять стайлинговые средства не только на корни, но и по всей длине прядей.