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Туристов в Тверской области пригласят в Музей хлеба и Дом варенья

В Тверской области поддержат создание шести новых проектов в сфере туризма

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Правительство Тверской области реализует шесть новых проектов в сфере туризма и туристской инфраструктуры. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам губернатора области Игоря Рудени, поддержку на создание туристических объектов получат как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Например, в Калининском районе создадут музей «Дом варенья», в Калязинском районе в музейно-выставочном комплексе «По сказочным тропам» появится «Музей хлеба» — проект посвятят древне-русским традициям хлебопечения.

В Лихославльском муниципальном округе после проведения работ по благоустройству туристов пригласят в музей «Керамика из Лихославля». Кроме того, на маршруте оленьей фермы «Судимиръ» оборудуют зону для проведения презентаций и показов фильмов под открытым небом, установят информационные стенды и создадут парковочное пространство.

Ранее сообщалось, что 9 июля в деревня Кокошкино Тверской области пройдет «День русской деревни», в ходе которого выберут лучших рыболовов и косцов. Для гостей мероприятия организуют мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол и изобразительному искусству, а также выступления музыкантов. На площадке можно будет также продегустировать блюда русской кухни, в том числе уху.

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Дарья Рыбак
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