Врач рассказала о подручных средствах для борьбы с зудом после укусов насекомых

Врач Терещенко: зуд от укусов насекомых можно снять раствором соды или уксуса

Снять зуд от укуса насекомых можно подручными средствами, утверждает врач-дерматовенеролог Галина Терещенко. Как это сделать, она рассказала агентству городских новостей «Москва».

По словам Терещенко, зуд возникает из-за местного воспаления, вызванного укусом насекомых. Если под рукой нет специальных средств и антисептика, для борьбы с ним подойдут раствор соды или уксуса. «Обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус», — уточнила она. Главное — не использовать высокую концентрацию раствора, чтобы не спровоцировать дерматит.

При множественных укусах Терещенко рекомендовала принять антигистаминный препарат, чтобы избежать аллергической реакции. Она напомнила, что расчесывать места укусов нельзя, поскольку это может привести к попаданию в рану инфекции.

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