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Врач рассказала о подручных средствах для борьбы с зудом после укусов насекомых

Врач Терещенко: зуд от укусов насекомых можно снять раствором соды или уксуса

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Снять зуд от укуса насекомых можно подручными средствами, утверждает врач-дерматовенеролог Галина Терещенко. Как это сделать, она рассказала агентству городских новостей «Москва».

По словам Терещенко, зуд возникает из-за местного воспаления, вызванного укусом насекомых. Если под рукой нет специальных средств и антисептика, для борьбы с ним подойдут раствор соды или уксуса. «Обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус», — уточнила она. Главное — не использовать высокую концентрацию раствора, чтобы не спровоцировать дерматит.

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При множественных укусах Терещенко рекомендовала принять антигистаминный препарат, чтобы избежать аллергической реакции. Она напомнила, что расчесывать места укусов нельзя, поскольку это может привести к попаданию в рану инфекции.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков перечислил самые опасные летние инфекции. В частности, по его словам, летом растет вероятность заразиться инфекциями, которые переносят клещи, и кишечными инфекциями.

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Наталья Обрядина
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