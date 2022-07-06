Иммунолог перечислил самые опасные летние инфекции

Врач Николай Крючков: летом особенно опасны кишечные инфекции и клещевой энцефалит

Летом резко вырастает число случаев заражения кишечными инфекциями и клещевым энцефалитом, предупредил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Самые опасные летние инфекции он перечислил в беседе с «Москвой 24».

Крючков указал, что летом бактерии особенно активно размножаются из-за высокой температуры воздуха. Это повышает риск заражения кишечными инфекциями из-за неправильного хранения продуктов в ресторанах и дома. «Относительно небольшого такого нарушения в летний период хватит для того, чтобы там выросло достаточное количество микроорганизмов», — утверждает он. По его словам, такие инфекции приводят к расстройству стула, пищеварения, боли в животе, рвоте, тошноте и повышенной температуре.

Также, добавил эксперт, летом растет вероятность заразиться инфекциями, которые переносят клещи, например боррелиозом и клещевым энцефалитом. «В некоторых эндемических регионах это может быть конго-крымская геморрагическая лихорадка и ряд других. Конго-крымская — это юг России», — уточнил иммунолог.

Ранее врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий заявил, что заразившиеся паразитами дети могут начать плохо справляться с эмоциями: больше злиться и плакать. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие опасные для детей последствия заражения глистами.