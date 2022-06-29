Врач назвал опасные для детей последствия заражения паразитами

Педиатр Зяблицкий: зараженные паразитами дети становятся раздражительными и агрессивными

Заразившиеся паразитами дети могут начать плохо справляться с эмоциями: больше злиться и плакать, заявил врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие опасные для детей последствия заражения глистами.

Зяблицкий рассказал, что проявлениями интоксикации при гельминтозах являются беспокойство во время ночного сна, частые пробуждения, скрипение зубами (бруксизм). По его словам, зараженные паразитами дети становятся раздражительными, капризными и даже агрессивными.

«Токсическое воздействие паразитов на центральную нервную систему может быть причиной судорог», — предупредил эксперт.

Самым распространенным клиническим признаком того, что паразиты попали в организм, врач назвал нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

У детей может появиться неустойчивый стул (чаще запоры, но может быть и неоформленный стул), болевой абдоминальный синдром, метеоризм, отрыжка, тошнота, быстрое насыщение Владислав Зяблицкий

По словам педиатра, при нематодозах, особенно при энтеробиозе и аскаридозе, возникает гиперемия и раздражение области ануса, промежности и наружных половых органов. «У девочек часто возникают инфекции наружных половых органов — например, рецидивирующие вульвовагиниты», — конкретизировал он. Глисты могут сами создавать проблемы со здоровьем и усугублять уже имеющуюся патологию, добавил врач.

«На фоне нематодозов усиливается атопический дерматит и ухудшается течение других аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и поллинозов. Глистные инвазии могут быть причиной впервые возникшей аллергии, особенно если она появилась в летне-осенний период. Аллергические реакции при гельминтозах протекают в вялой формы и почти не поддаются традиционной противоаллергической терапии», — предупредил педиатр.

Зяблицкий также отметил, что гельминты ослабляют работу иммунной системы, вследствие чего ребенок часто простывает. Также у зараженного могут возникать гнойничковые или грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, кариес, добавил врач.

«Нередки при гельминтозах неадекватные реакции ребенка на профилактические прививки», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру» и призвал соблюдать правила гигиены и регулярно проверяться у врача.

Ранее Владислав Зяблицкий рассказывал, как именно происходит заражение паразитами детей и взрослых. Эксперт отметил, что самой уязвимой группой являются дети дошкольного возраста.