Пытавшегося задавить насмерть дорожников россиянина посадили на восемь лет

В Иркутске суд приговорил к 8 годам опасного рецидивиста за попытку убить дорожников

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к 8,5 года лишения свободы опасного рецидивиста, пытавшегося в ходе конфликта убить работников дорожной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

30-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство двух человек.

Суд установил, что ночью в декабре 2020 года мужчина, ранее отбывавший наказание за вымогательство, в состоянии опьянения ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser. Остановившись перед пешеходным переходом, водитель поругался с работниками предприятия «ИркутскАвтодор», потому что ему показалось, что они слишком медленно переходят дорогу. В ходе конфликта мужчина вышел из машины и стал бить дорожников деревянным предметом. Затем он вернулся в автомобиль и наехал на них. Одного дорожника машина переехала, причинив тяжкий вред его здоровью. Его коллега успел увернуться. Водитель скрылся, но позже правоохранители нашли его и задержали.