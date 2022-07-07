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Исправляющее ошибки обновление Windows 11 не смогли установить

Neowin: пользователи Windows 11 не смогли установить обновление KB5014668

Фото: Unsplash

Пользователи Windows 11 пожаловались на актуальное обновление для ОС. Об этом сообщает издание Neowin.

Как заметили журналисты медиа, на апдейт KB5014668 пожаловались владельцы компьютеров с Windows 11. По словам пользователей, они попытались установить новую версию ОС, однако столкнулись с проблемами. Специалисты предположили, что сбой возник из-за того, что апдейт вышел с ошибкой. Релиз обновления состоялся 23 июня.

По словам авторов, ирония заключается в том, что обновление KB5014668 должно было исправить ряд проблем системы. В частности, апдейт должен был решить баг, из-за которого Windows 11 не могла обновиться до новых версий. Как отметили журналисты, очевидно, что инженеры Microsoft не смогли устранить старую проблему.

Тем не менее у некоторых пользователей получилось инсталлировать на свои ПК новое обновление. В качестве примера авторы привели пользователя под ником CamiAraceli, который общался с представителями технической поддержки Windows и установил апдейт после нескольких циклов перезагрузки компьютера.

В начале июля аналитики AdDuplex сообщили, что Windows 11 оказалась на третьем месте по популярности среди операционных систем Microsoft. Доля новой ОС составила 23,1 процента.

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Андрей Ставицкий
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