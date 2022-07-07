Исправляющее ошибки обновление Windows 11 не смогли установить

Neowin: пользователи Windows 11 не смогли установить обновление KB5014668

Пользователи Windows 11 пожаловались на актуальное обновление для ОС. Об этом сообщает издание Neowin.

Как заметили журналисты медиа, на апдейт KB5014668 пожаловались владельцы компьютеров с Windows 11. По словам пользователей, они попытались установить новую версию ОС, однако столкнулись с проблемами. Специалисты предположили, что сбой возник из-за того, что апдейт вышел с ошибкой. Релиз обновления состоялся 23 июня.

По словам авторов, ирония заключается в том, что обновление KB5014668 должно было исправить ряд проблем системы. В частности, апдейт должен был решить баг, из-за которого Windows 11 не могла обновиться до новых версий. Как отметили журналисты, очевидно, что инженеры Microsoft не смогли устранить старую проблему.

Тем не менее у некоторых пользователей получилось инсталлировать на свои ПК новое обновление. В качестве примера авторы привели пользователя под ником CamiAraceli, который общался с представителями технической поддержки Windows и установил апдейт после нескольких циклов перезагрузки компьютера.

В начале июля аналитики AdDuplex сообщили, что Windows 11 оказалась на третьем месте по популярности среди операционных систем Microsoft. Доля новой ОС составила 23,1 процента.