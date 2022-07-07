Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Израиль летом

АТОР: цена билета из Сочи в Тель-Авив в июле начинается от 21,2 тысячи рублей

Эксперты туриндустрии раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов в Израиль после запуска компанией «Азимут» прямых рейсов между Сочи и Тель-Авивом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться с 6 июля дважды в неделю по средам и четвергам на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Время в пути составит около трех часов. Цена билета в одну сторону на оного пассажира с вылетом в летний период начинается от 21,2 тысячи рублей. За тариф с багажом (до 23 килограммов) придется доплатить еще 3,1 тысячи рублей.

Стоимость перелета в обе стороны по маршруту Сочи — Тель-Авив — Сочи в июле стартует от 60 тысяч рублей на одного туриста. Путешествие в августе и сентябре обойдется как минимум на шесть тысяч рублей дороже: билеты стартуют от 27,2 тысячи рублей в одну сторону без багажа.

Добраться до Израиля из Москвы обойдется дороже — стоимость проездных документов в одну сторону у компании Red Wings в июле начинается от 39 тысяч рублей, в августе — от 32,6 тысячи рублей на одного. Авиаперевозчик Flydubai предлагает перелет по данному маршруту с пересадкой в Дубае от 34 тысяч рублей в одну сторону, израильский авиаперевозчик El Al — от 737 евро (от 47,4 тысячи рублей).

Ранее, в июне, аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что российские туристы променяли пляжный отдых в Европе на поездки в Израиль и Узбекистан. Авиабилеты по этим направлениям стали искать в десять раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.