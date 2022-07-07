Россиянин избил в миграционном центре посетителя из Узбекистана и попал на видео

В Воронеже сотрудник миграционного центра во время приема избил посетителя из Узбекистана

В Воронеже сотрудник миграционного центра во время приема избил посетителя из Узбекистана. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Комсомольской правды».

На появившихся кадрах видно, как россиянин, снимая отпечатки пальцев у приезжего, вскакивает из-за стола. Затем он ударяет мигранта локтем в грудь и толкает в бок. Уроженец Узбекистана не оказывает сотруднику никакого сопротивления.

Позже другие посетители миграционного центра обратились к руководству узбекской диаспоры в Москве. По их словам, воронежский сотрудник и до этой ситуации грубо обращался с приезжими.

Ранее сообщалось, что в районе Химмаша в Екатеринбурге мигранты толпой избили мужчину. Пострадавший в потасовке россиянин потерял сознание, ему вызывали бригаду медиков.