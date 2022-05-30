В российском городе мигранты толпой зверски избили мужчину

В районе Химмаша в Екатеринбурге мигранты толпой зверски избили мужчину

В районе Химмаша в Екатеринбурге мигранты толпой зверски избили мужчину. Об этом сообщает портал E1.

По информации издания, все произошло в ночь с 28 на 29 мая. Прохожие попытались помочь россиянину, однако мигранты начали угрожать им ножами. В ответ жители Екатеринбурга взяли в руки камни и пригрозили ими иностранцам. Это спугнуло нападавших, и они убежали.

Пострадавший в драке мужчина потерял сознание, ему вызывали бригаду медиков. Жителя Екатеринбурга откачивали на протяжении 30 минут.

В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Некоторых мигрантов уже удалось задержать. По предварительным данным, драка носила бытовой характер.

Ранее в Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и ее 20-летнюю дочь. Женщина после нападения перенесла операцию. Ее дочь попала в больницу с сотрясением мозга.