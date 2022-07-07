Британский премьер Джонсон заявил об уходе в отставку

Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Британии, а также покидает пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News в четверг, 7 июля.

«Сейчас очевидно, что Консервативная партия хочет назначить нового лидера и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с [председателем руководящего комитета Консервативной партии, так называемого "Комитета 1922"] сэром Грэмом Брейди, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас», — сказал Джонсон в обращении к стране.

Он признался, что в последние несколько дней пытался убедить коллег не менять правительство, а также выразил сожаление, что не преуспел в этих спорах.

Уходящий в отставку премьер заверил, что поддержит своего преемника, и заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров.

Нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, однако ряд членов партии уже сейчас призывают назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит на посту Джонсона сразу же после его отставки.

30 июня стало известно, что протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах к мужчинам. Сразу же после обнародования этой информации Пинчер сложил полномочия.