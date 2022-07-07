Джонсон обсудил свою отставку с королевой Елизаветой II

ITV: премьер Британии Джонсон обсудил свою возможную отставку с королевой Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой страны Елизаветой II и обсудил с ней свою возможную отставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные телеканала ITV.

Подробности встречи пока не приводятся, однако утверждается, будто она прошла «в знак уважения Джонсона к королеве», поскольку он еще планирует занимать должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны.

О том, что в ближайшие часы политик может объявить об уходе с поста, ранее написали ряд британских СМИ, в том числе BBC News. Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

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