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Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки

The Independent: Консервативная партия Джонсона потребовала его немедленной отставки

Фото: Phil Noble / Reuters

Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр страны Борис Джонсон, потребовала его немедленной отставки и заявила, что он не имеет права сохранить за собой даже должность временно исполняющего обязанности премьера. Об этом пишет The Independent.

Тори хотят, чтобы политик покинул Даунинг-стрит уже сегодня, поскольку пока он продолжает наносить партии колоссальный репутационный ущерб. В то же время премьер-министр дал понять, что намерен оставаться исполняющим обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер партии.

О том, что в ближайшие часы Джонсон может объявить об уходе с поста, ранее написал ряд британских СМИ, в том числе BBC News. Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Елизавета Наумова
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