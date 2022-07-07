Кадыров посмеялся над Зеленским в новой пародии

Кадыров отказался принять Зеленского в батальон «Ахмат» в новой пародии

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую пародию, в которой посмеялся над президентом Украины Владимиром Зеленским. В ролике украинский лидер якобы попросил взять его в батальон «Ахмат». Видео было опубликовано в четверг, 7 июля, в Telegram-канале чеченского лидера.

«Рамзан Ахматович, прошу вас, возьмите меня к себе в батальон "Ахмат" часовым. У меня есть такая одна штучка, чудесное средство, которое позволит мне обнаружить врага везде», — сказал актер в образе Зеленского.

В ответ глава Чечни отказался принять собеседника в батальон и заявил, что он уже сформирован. «НАТО набирает таких, как ты. Туда иди (...) Там вам место, предателям», — посоветовал Кадыров актеру, изображавшему украинского президента.

Первую пародию на Зеленского глава Чечни опубликовал 4 июля. В ролике украинский лидер якобы подписал акт о безоговорочной капитуляции. Кадыров уточнил, что видео помогли снять пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а также блогер под ником Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), именно он сыграл Зеленского.